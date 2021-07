Veronica Lucchesi: Conosciamo la cantante della band La Rappresentante di Lista (Di martedì 20 luglio 2021) Veronica Lucchesi La Rappresentante di Lista (Getty Images)Lei è l’anima femminile de La Rappresentante di Lista. Lei è Veronica Lucchesi , cantautrice di gran talento protagonista all’ultimo Sanremo ma con un curriculum musicale invidiabile per quantità di esperienze già maturate e per come, tali esperienze, hanno abbracciato un ventaglio di generi musicali diversi tra loro. Toscana di nascita, è nata infatti a Pisa il 17 ottobre 1987, si trasferisce in Sicilia, più esattamente a Palermo, per seguire il corso di teatro dell’attrice Emma Dante , ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021)Ladi(Getty Images)Lei è l’anima femminile de Ladi. Lei è, cantautrice di gran talento protagonista all’ultimo Sanremo ma con un curriculum musicale invidiabile per quantità di esperienze già maturate e per come, tali esperienze, hanno abbracciato un ventaglio di generi musicali diversi tra loro. Toscana di nascita, è nata infatti a Pisa il 17 ottobre 1987, si trasferisce in Sicilia, più esattamente a Palermo, per seguire il corso di teatro dell’attrice Emma Dante , ...

