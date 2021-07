Verona, trovato il sostituto di Silvestri: ufficiale l’arrivo di Montipò (Di martedì 20 luglio 2021) Il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Montipò dal Benevento in prestito con obbligo di riscatto: il comunicato «Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Benevento Calcio – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Montipò, 25enne portiere piemontese. Nato a Novara il 20 febbraio 1996, Montipò è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, con cui ha collezionato 24 presenze nella formazione Primavera. Con il Club piemontese, inoltre, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Ilha ufficializzatodidal Benevento in prestito con obbligo di riscatto: il comunicato «HellasFC comunica di aver acquisito da Benevento Calcio – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo, 25enne portiere piemontese. Nato a Novara il 20 febbraio 1996,è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, con cui ha collezionato 24 presenze nella formazione Primavera. Con il Club piemontese, inoltre, ...

Ultime Notizie dalla rete : Verona trovato UFFICIALE - Udinese, trovato l'erede di Musso: è Marco Silvestri! Ultime notizie calcio mercato - Di seguito il comunicato con il quale il Verona ha comunicato la cessione di Silvestri all'Udinese, che trova così l'erede di Musso:

Superlega 2021/22: ufficializzato il calendario ... GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA - Verona Volley 13ª GIORNATA Andata (19 dicembre 2021) :GAS ...

Verona, trovato il sostituto di Silvestri: ufficiale l'arrivo di Montipò Calcio News 24 Ufficiale: Montipò nuovo portiere dell'Hellas Verona Ufficiale, Lorenzo Montipò è il nuovo portiere dell'Hellas Verona. Ceduto Marco Silvestri all'Udinese, la società scaligera non ha perso tempo e ha annunciato l'acquisizione dell'estremo difensore dal ...

