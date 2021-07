Verona, infortunio per Lasagna: il report (Di martedì 20 luglio 2021) La società dell’Hellas Verona, nel suo report medico, ha comunicato che Kevin Lasagna dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche, a cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, ha riportato una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro. FOTO: Sito Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) La società dell’Hellas, nel suomedico, ha comunicato che Kevindopo gli esami strumentali e le visite specialistiche, a cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, ha riportato una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro. FOTO: Sito HellasL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Verona, infortunio per Lasagna: le sue condizioni

Verona, tegola per Di Francesco: si ferma Lasagna. I tempi di recupero Infortunio Lasagna: Di Francesco inizierà la sua avventura al Verona senza uno dei suoi attaccanti. L'ex Udinese ha rimediato ...

Verona, comunicato su Lasagna: l'infortunio è serio, lo stop sarà lungo Kevin Lasagna si è infortunato e starà fuori a lungo. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel ..."

