Verona | in un ristorante cinese si schiaccia il cibo con le scarpe

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 luglio 2021) In unil cavolo era pestato con i piedi: questo non è l’inizio di un aneddoto di antiche tradizioni ma quanto successo a, in un. Il cavolo per i famosissimi involtini primavera era preparato in modo anomalo,to con le. L’intervento della Guardia di Finanza Siamo precisamente a Caldiero, in provincia di. Grazie alla segnalazione di un cliente delche si era accorto di comportamenti sospetti in cucina, e grazie al Comando Provinciale della Guardia di Finanza locale, è stato scoperta ...