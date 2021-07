Vendetta lampo della Meloni. Giorgia fa shopping in Forza Italia. E in Calabria salta l’intesa del Centrodestra su Occhiuto (Di martedì 20 luglio 2021) Giorgia Meloni, furente per l’esclusione dalla Rai dell’“unico partito dell’opposizione, stimato come il primo in Italia”, ovvero il suo Fratelli d’Italia, ha sferrato il suo primo colpo e altri le rimangono in canna. La leader di FdI strappa a FI Lucio Malan che fino a ieri al Senato ha coperto il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo (leggi l’articolo). Lo ha annunciato la stessa Meloni “con grande orgoglio” in una conferenza stampa a Roma. Malan ha aderito a FI nel 1996, è al Senato dal 2001. Nel 2013 è stato eletto senatore questore con il Popolo delle libertà. “Non me la sentivo più di sostenere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021), furente per l’esclusione dalla Rai dell’“unico partito dell’opposizione, stimato come il primo in”, ovvero il suo Fratelli d’, ha sferrato il suo primo colpo e altri le rimangono in canna. La leader di FdI strappa a FI Lucio Malan che fino a ieri al Senato ha coperto il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo (leggi l’articolo). Lo ha annunciato la stessa“con grande orgoglio” in una conferenza stampa a Roma. Malan ha aderito a FI nel 1996, è al Senato dal 2001. Nel 2013 è stato eletto senatore questore con il Popolo delle libertà. “Non me la sentivo più di sostenere ...

