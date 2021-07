Veleni fra pm in Procura a Milano. Il caso Amara sul tavolo del Csm. Il Consiglio superiore convoca nove magistrati. E può disporre una maxi rotazione per incompatibilità (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo tensioni e accuse nate dall’inchiesta flop sul caso Eni-Nigeria, gli scontri all’interno della Procura di Milano finiscono sul tavolo del Csm. Ad occuparsi del caso è la prima commissione che ha convocato a Palazzo dei Marescialli tutti i Procuratori aggiunti del capoluogo lombardo, con l’unica eccezione del magistrato Fabio De Pasquale. Si tratta di audizioni che, stando a quanto trapela, si terranno in forma riservata il 26 e il 27 luglio e che dovranno fare chiarezza a seguito delle inchieste delle Procura di Brescia sul caso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo tensioni e accuse nate dall’inchiesta flop sulEni-Nigeria, gli scontri all’interno delladifiniscono suldel Csm. Ad occuparsi delè la prima commissione che hato a Palazzo dei Marescialli tutti itori aggiunti del capoluogo lombardo, con l’unica eccezione del magistrato Fabio De Pasquale. Si tratta di audizioni che, stando a quanto trapela, si terranno in forma riservata il 26 e il 27 luglio e che dovranno fare chiarezza a seguito delle inchieste delledi Brescia suldi ...

