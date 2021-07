Variazioni degli Autobus di Kyma Mobilità per il “Jazz Festival”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 20 luglio 2021) Per la manifestazione “” sarà interdetta la circolazione veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III Emanuele III e su via Principe Amedeo, dalle ore 15.30 alle ore 24.00 dei giorni mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Pertanto in queste fasce orarie le lineediche si muovono sulla direttrice Città vecchia-Ponte Girevole-Borgo subirannodi percorso, anche utilizzando una apposita fermata provvisoria posta in via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. Sono inoltre previste deviazioni del percorso ...