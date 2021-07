Variante Delta in Italia, quali Regioni rischiano di passare in zona gialla (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus torna a colpire in Italia con maggiore forza, con la diffusione della Variante Delta, tra le principali cause dell’incremento dei contagi. Alcune Regioni rischiano di lasciare la zona bianca, già a partire dalla prossima settimana, per passare a quella gialla. Cresce L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus torna a colpire incon maggiore forza, con la diffusione della, tra le principali cause dell’incremento dei contagi. Alcunedi lasciare labianca, già a partire dalla prossima settimana, pera quella. Cresce L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - fattoquotidiano : Borse tutte in rosso, pesano i timori per la variante Delta. Giù i prezzi del petrolio dopo l’accordo Opec su aumen… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ventoc : RT @Libero_official: #Greenpass Sandra #Zampa lo vuole rendere obbligatorio anche per '#supermercati e centri commeciali' #variantedelta #c… - renerodipicche : RT @CorriereAlpi: Starnuti, naso che cola, tosse, mal di gola: spesso compaiono 4 o 5 giorni dopo il contatto con un positivo. L’infettivol… -