Vangelo e parola del giorno | martedì 20 luglio 2021

(Di martedì 20 luglio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel20La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDal libro dell’EsodoEs 14,21-31 In quei giorni, Mosè stese la mano sul mare. E il Si- gnore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano per ...

Dalsecondo Matteo Mt 12,46 - 50 In quel tempo, mentre Gesu parlava ancora alla ...del Signore.La Chiesa, anzi, deve sentirsi stimolata a prendere pubblicamente la, per scongiurare che "l'... sia capace di essere toccato dalla verità, la potenza e la bellezza del". 19 luglio 2021E spiega: ‘coloro che ascoltano la Parola di Dio, la mettono in pratica’. Queste sono le due condizioni per seguire Gesù: ascoltare la Parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, ...Commento al Vangelo - Mt 12,46-50: "Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!»." ...