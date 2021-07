Vaiolo delle scimmie, morto il primo paziente contagiato in Cina. I sintomi: vomito e nausea (Di martedì 20 luglio 2021) È morto in Cina il primo paziente affetto dal Vaiolo delle scimmie , il cosiddetto Monkey B Virus (BV), un virus simile a quello del Vaiolo ma meno grave : la notizia, pubblicata sabato dalla stampa ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Èinilaffetto dal, il cosiddetto Monkey B Virus (BV), un virus simile a quello delma meno grave : la notizia, pubblicata sabato dalla stampa ...

Advertising

morettweet : Vaiolo delle scimmie, morto il primo paziente affetto dal virus in Cina. Cos'è e come si trasmette… - AvantiLaura : RT @magnomiche: Buongiorno I nemici delle vaccinazioni hanno detto che a Vienna non è scoppiato il vaiolo, ma un’epidemia da vaccino.Ora a… - Antonio22652137 : Non voglio essere catastrofico Iniziamo a preoccuparci per il vaiolo delle scimmie! Buongiorno buon pomeriggio e buonanotte! - giannettimarco : RT @leggoit: Vaiolo delle scimmie, morto il primo paziente contagiato in Cina. I sintomi: vomito e nausea - alcarboni : @aedan83 Cerchiamo di non diffondere panico ingiustificato. Non ce n'è bisogno in questo momento. Grazie anticipata… -