Vaiolo delle scimmie | il primo decesso | un veterinario cinese

Un nuovo virus riscontrato in Cina, il Vaiolo delle scimmie, ha causato la prima vittima. Si tratta di un veterinario cinese Monkey B Virus (BV), il Vaiolo delle scimmie. Così è stato denominato il nuovo virus rinvenuto nei primati e che nei mesi scorsi, per la prima volta (almeno in maniera clinica e, in questo caso, fatale) si è diffuso all'uomo. Si tratta di un virus appartenente alla classe degli alfaherpesvirus, enzootico nei macachi del genere Macaca. L'uomo colpito è un veterinario di Pechino, 53 anni, impiegato in un istituto ...

