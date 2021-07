"Vado e firmo". Renzi e Salvini, asse di ferro. Siluro su Letta, anche la Boschi spiazzata. Retroscena: cosa c'è dietro l'accelerazione (Di martedì 20 luglio 2021) Non andrà al gazebo della Lega. Ma Matteo Renzi firmerà i referendum di Matteo Salvini sulla giustizia. "Domattina Vado nella sede dei Radicali e firmo", annuncia il leader di Italia Viva lunedì sera, durante la presentazione del suo libro Controcorrente in provincia di Brescia. E mentre Maria Elena Boschi, sua compagna di partito, negli stessi minuti nicchiava un po' imbarazzata in studio a In Onda Estate ("Ci devo ancora pensare"), l'ex premier decide di pigiare sull'acceleratore e dare un altro bel colpo alle sicurezze del Pd e di Enrico Letta. Nelle ore in cui si consuma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Non andrà al gazebo della Lega. Ma Matteofirmerà i referendum di Matteosulla giustizia. "Domattinanella sede dei Radicali e", annuncia il leader di Italia Viva lunedì sera, durante la presentazione del suo libro Controcorrente in provincia di Brescia. E mentre Maria Elena, sua compagna di partito, negli stessi minuti nicchiava un po' imbarazzata in studio a In Onda Estate ("Ci devo ancora pensare"), l'ex premier decide di pigiare sull'acceleratore e dare un altro bel colpo alle sicurezze del Pd e di Enrico. Nelle ore in cui si consuma ...

albertomura : Lo ha annunciato durante la presentazione del suo libro. «Domattina (martedì 20 luglio) vado alla sede dei Radicali… - orsorossogrigio : Anche io domattina vado ad informarmi ed il primo gazebo radicale o leghista, firmo, nella speranza che il secondo… - ellygio81 : @MemoriaLiquida @logansette @maidiremai1972 @fastomas @Gaznevada66 @Guido12578 @AlessLongo @mrk4m1 @RobertoBurioni… - _yaoxi_ : La prossima volta che vado dai miei firmo per i referendum sulla giustizia e per l’eutanasia - MemoriesMilan : @Lorenzo24158431 Guarda Lorenzo Ok...ma parliamo di uno matto come un cavallo,ingestibile. Ho sempre riserve su que… -