Vaccino | Sileri | “Resistenze nei giovani colpa di sedicenti scienziati”

(Di martedì 20 luglio 2021) Sulin Italia, “abbiamo raggiunto il target del 50% della popolazione vaccinata ma non è ancora sufficiente. Abbiamo in tutte le fasce d’età persone che non si sono vaccinate mentre iche vogliono, giustamente, viaggiare devono vaccinarsi. Poi ci sono, comprensibili, nella fascia tardo adolescenziale legate anche ad certa disinformazione nei confronti dei vaccini die ‘candidati’ premi Nobel”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, nel suo intervento alla presentazione online dell’iniziativa ‘Che Cosa è Successo?’, ...

Adnkronos

Sulin Italia, 'abbiamo raggiunto il target del 50% della popolazione vaccinata ma non è ancora ... Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, nel suo intervento alla ..."Raggiunto il target del 50% della popolazione vaccinata ma non è ancora sufficiente" Sulin Italia, "abbiamo raggiunto il target del 50% della popolazione vaccinata ma non è ancora ...