Vaccino, Salvini “Obbligo per i ragazzi è folle, Zingaretti studi” (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governatore del Lazio o non capisce o fa finta di non capire. E' dimostrato che oltre i 60 anni il Vaccino salva la vita, è altrettanto dimostrato che parlare di Obbligo vaccinale per i ragazzi e i minorenni è una follia. Zingaretti, studia prima di parlare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, replicando al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per il quale “è una vera e propria vergogna” la posizione dell'ex ministro dell'Interno sui vaccini ai più giovani.“Il modello tedesco va ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governatore del Lazio o non capisce o fa finta di non capire. E' dimostrato che oltre i 60 anni ilsalva la vita, è altrettanto dimostrato che parlare divaccinale per ie i minorenni è una follia.a prima di parlare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, replicando al presidente della Regione Lazio Nicolaper il quale “è una vera e propria vergogna” la posizione dell'ex ministro dell'Interno sui vaccini ai più giovani.“Il modello tedesco va ...

