Vaccino obbligatorio, la politica si divide. Lo scontro Pd - Lega (Di martedì 20 luglio 2021) Letta chiede l'obbligo per i prof, Salvini: "Per i giovani non serve". Renzi: "Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia" Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Letta chiede l'obbligo per i prof, Salvini: "Per i giovani non serve". Renzi: "Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia"

Advertising

VittorioSgarbi : Il vaccino è obbligatorio solo in Turkmenistan. Ecco, potremmo mandare Enrico Letta ad aprire una sezione del Pd l… - HuffPostItalia : 'Vaccino obbligatorio per gli insegnanti per non tornare in dad': la lettera dei giuristi a Draghi - GiovanniToti : In generale renderei obbligatorio il #Greenpass non per prendere un caffè ma per le attività voluttuarie: teatri, c… - supermandrake2 : RT @RadioSavana: Francia, medici e infermieri si tolgono camice bianco e lo gettano per terra. Protestano contro Macron, vaccino obbligator… - Ashmira1 : RT @RadioSavana: Francia, medici e infermieri si tolgono camice bianco e lo gettano per terra. Protestano contro Macron, vaccino obbligator… -