Vaccino anti-Covid, i numeri dell’Iss: “Tra chi lo ha fatto l’incidenza dei casi è dieci volte più bassa che tra i non vaccinati” (Di martedì 20 luglio 2021) I vaccini funzionano, meno persone protette ci sono più è alto il rischio di trasmissione a chi potrebbe subire uno sviluppo grave della malattia e maggiore è la possibilità che compaiano nuove varianti. E non deve sorprendere se, con livelli alti di copertura, il numero assoluto di casi, ospedalizzazioni e decessi è simile tra vaccinati e non: è un effetto paradosso, la cui chiave di lettura è però nell’incidenza (rapporto popolazione/positivi) che risulta essere 10 volte più bassa tra i vaccinati rispetto a chi invece non si è immunizzato. Di fronte a una campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) I vaccini funzionano, meno persone protette ci sono più è alto il rischio di trasmissione a chi potrebbe subire uno sviluppo grave della malattia e maggiore è la possibilità che compaiano nuove vari. E non deve sorprendere se, con livelli alti di copertura, il numero assoluto di, ospedalizzazioni e decessi è simile trae non: è un effetto paradosso, la cui chiave di lettura è però nel(rapporto popolazione/positivi) che risulta essere 10piùtra irispetto a chi invece non si è immunizzato. Di fronte a una campagna ...

Agenzia_Ansa : L'agenzia per la sicurezza dei farmaci americana Fda avverte sul rischio della possibile comparsa di una rara patol… - MinisteroDifesa : #12luglio Appena rientrati dagli @EURO2020, alcuni giocatori e dirigenti della Nazionale Italiana di calcio si sono… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, 2,5 milioni di 50enni sono ‘scoperti’: 1 su 4 senza prima dose. Tra gli over 60 campagna in sos… - BITCHYFit : Antonella Clerici parla del vaccino anti Covid ed Heather Parisi sbotta: “Basta ricatti morali!” - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, i numeri dell’Iss: “Tra chi lo ha fatto l’incidenza dei casi è dieci volte più bassa che tra i… -