Vaccini | l’immunologo Abrignani | “I no vax sono come gli evasori fiscali Beneficiano di qualcosa che non pagano”

"I no vax non vanno capiti. sono come gli evasori fiscali: pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui loro poi Beneficiano. Il non vaccinarsi è un'evasione". E' quanto ha detto Sergio Abrignani, docente di Immunologia all'Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts). Nel pieno della polemica che spacca anche la maggioranza di governo, con il leader della Lega Matteo Salvini che continua a strizzare l'occhio agli scettici, per Abrignani è necessario "far vaccinare il più in fretta possibile il più alto numero di ...

