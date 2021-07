Vaccini, Heather Parisi contro Antonella Clerici: “basta ricatti morali” (Di martedì 20 luglio 2021) Da settimane ormai Heather Parisi utilizza le sue piattaforme social, soprattutto Twitter, per esprimere il suo pensiero legato anche alla pandemia e a tutto ciò che ruota intorno all’argomento, ovvero Vaccini, restrizioni e protocolli. Molti i post in cui la cantante si mostra dubbiosa sulle soluzioni adottate dai governi, ma poche ore fa è arrivato anche un messaggio diretto alla conduttrice Antonella Clerici. Quest’ultima aveva pubblicato un tweet dicendo Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. ... Leggi su trashblog (Di martedì 20 luglio 2021) Da settimane ormaiutilizza le sue piattaforme social, soprattutto Twitter, per esprimere il suo pensiero legato anche alla pandemia e a tutto ciò che ruota intorno all’argomento, ovvero, restrizioni e protocolli. Molti i post in cui la cantante si mostra dubbiosa sulle soluzioni adottate dai governi, ma poche ore fa è arrivato anche un messaggio diretto alla conduttrice. Quest’ultima aveva pubblicato un tweet dicendo Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. ...

