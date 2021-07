Vaccinazione, Gissi (CISL): completare la campagna che deve riguardare anche i precari. Ma non è il solo problema che ha la scuola (Di martedì 20 luglio 2021) "Il vaccino si sta rivelando l’arma più efficace di contrasto al coronavirus, come attestano chiaramente i dati sulla diffusione del contagio. Vaccinarsi è il modo migliore per tutelarsi dal rischio di contagiare sé stessi e gli altri: per questo è anche un atto che risponde a principi di responsabilità e senso civico". A dirlo Maddalena Gissi, segretaria generale CISL scuola L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) "Il vaccino si sta rivelando l’arma più efficace di contrasto al coronavirus, come attestano chiaramente i dati sulla diffusione del contagio. Vaccinarsi è il modo migliore per tutelarsi dal rischio di contagiare sé stessi e gli altri: per questo èun atto che risponde a principi di responsabilità e senso civico". A dirlo Maddalena, segretaria generaleL'articolo .

