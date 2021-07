Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma severi per gli italiani che partono (Di martedì 20 luglio 2021) Sabato 17 luglio. Volo Schipol-Fiumicino. Da Amsterdam a Roma a bordo di un aereo di una compagnia spagnola. Un?ora di ritardo per poco più di 2 ore di tratta e, soprattutto, nessun... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) Sabato 17 luglio. Volo Schipol-Fiumicino. Da Amsterdam a Roma a bordo di un aereo di una compagnia spagnola. Un?ora di ritardo per poco più di 2 ore di tratta e, soprattutto, nessun...

Advertising

Gazzettino : Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma severi per gli italiani che partono - MaralbAzsc : Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma severi per gli italiani che partono… - zazoomblog : Vacanze zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio: assenti per gli stranieri in arrivo severi per gl… - rebeccalandi88 : Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma severi per gli italiani che partono… - zazoomblog : Vacanze zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio: assenti per gli stranieri in arrivo severi per gl… -