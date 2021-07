Usa, uccise la moglie a pugni durante una crociera: trovato morto in carcere (Di martedì 20 luglio 2021) Usa, uccise la moglie a pugni durante una crociera. Aveva ucciso la moglie a pugni dopo una lite avvenuta in crociera. Kenneth Manzanares, di 43 anni, era stato condannato nel giugno del 2020 per il crimine commesso nel 2017. L’uomo, reo confesso, è stato trovato morto nella cella del carcere di Juneau. Ancora ignote, secondo quanto rivelato dagli agenti, le cause del decesso. Era stato condannato a 30 anni di carcere per aver picchiato a morte la moglie ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 20 luglio 2021) Usa,launa. Aveva ucciso ladopo una lite avvenuta in. Kenneth Manzanares, di 43 anni, era stato condannato nel giugno del 2020 per il crimine commesso nel 2017. L’uomo, reo confesso, è statonella cella deldi Juneau. Ancora ignote, secondo quanto rivelato dagli agenti, le cause del decesso. Era stato condannato a 30 anni diper aver picchiato a morte la...

