Usa, la prima donna nelle forze speciali della Marina (Di martedì 20 luglio 2021) Per la prima volta, nella storia della Naval Special Warfare, una donna ha completato con successo il faticoso corso di formazione di 37 settimane per diventare un membro dell’equipaggio delle navi da combattimento. Entrerà in servizio in uno degli equipaggi speciali delle navi della Marina che conducono operazioni segrete: per motivi di sicurezza, il suo nome deve rimanere nascosto, come ha spiegato un portavoce della Marina degli Stati Uniti. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) Per la prima volta, nella storia della Naval Special Warfare, una donna ha completato con successo il faticoso corso di formazione di 37 settimane per diventare un membro dell’equipaggio delle navi da combattimento. Entrerà in servizio in uno degli equipaggi speciali delle navi della Marina che conducono operazioni segrete: per motivi di sicurezza, il suo nome deve rimanere nascosto, come ha spiegato un portavoce della Marina degli Stati Uniti.

Ultime Notizie dalla rete : Usa prima La voce dei geyser ... che butta getti da oltre 90 metri e dal 2018 è entrato in una fase molto attiva, mentre prima eruttava di rado. Sono tra i più noti degli oltre 500 geyser dello Yellowstone National Park, negli Usa. ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ "Taiwan, la Cina tira la corda ma è una scommessa pericolosa" ALLUVIONE GERMANIA/ Prima di costruire, bisogna "abitare" (non viceversa) Questo perché la Cina starebbe intensificando le esercitazioni militari intorno a Taiwan: solo nello scorso anno 2.900 aerei ...

Meghan Markle a Elisabetta: «Dove infilare la sua corona?». E la popolarità crolla (anche negli Usa) «Dove infilare la sua corona?», stavolta Meghan Markle ha superato i limiti, mettendo a serio rischio la sua popolarità. È il verdetto della “giuria” di ...

