Uomini e Donne, Pamela Barretta pedinata e perseguitata: il drammatico racconto (Di martedì 20 luglio 2021) Pamela Barretta torna a far parlare di sé, ma questa volta non per via del gossip sentimentale che spesso la vede coinvolta sin da quanto è approvata nel trono over di Uomini e Donne. Al contrario, stavolta l’ex dama del programma di Maria De Filippi ha confessato su Instagram un brutto episodio di cui è stata protagonista di recente. Un uomo straniero non ben identificato l’avrebbe infatti perseguitata mettendole addosso una gran paura. Pamela Barretta sconvolta su Instagram Sul suo profilo Instagram Pamela Barretta ha esordito raccontato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 luglio 2021)torna a far parlare di sé, ma questa volta non per via del gossip sentimentale che spesso la vede coinvolta sin da quanto è approvata nel trono over di. Al contrario, stavolta l’ex dama del programma di Maria De Filippi ha confessato su Instagram un brutto episodio di cui è stata protagonista di recente. Un uomo straniero non ben identificato l’avrebbe infattimettendole addosso una gran paura.sconvolta su Instagram Sul suo profilo Instagramha esordito raccontato ...

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - ivocamic : RT @DSantanche: Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in sala par… - Marisab79879802 : RT @DSantanche: Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in sala par… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne 'La Luna e la lucciola, una storia minima': una gran bella piccola scoperta - La Camicia Rossa ... troppo sensibile alle emozioni per attraversare la vita stando da una parte sola perchè il suo interesse vero è il genere umano, consuma indifferentemente il desiderio,con uomini e donne, nel ...

Gianni Sperti, bomba su di lui 'Ha avuto sbandate per alcuni tronisti ...' Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne , programma di grande successo in onda da molti anni su Canale 5 e condotto dall'amatissima Maria De Filippi . Spesso al centro del gossip ecco che nelle ultime ore sarebbero trapelate ...

Uomini e Donne, Gemma Galgani smaschera Isabella Ricci! ComingSoon.it Perché gli uomini non vanno dal medico? Chiunque abbia un padre, un fratello, un nonno, uno zio, un marito o un fidanzato, insomma: chiunque si sia trovato ad avere a che fare con un uomo sa che, messi di fronte a sintomi anche evidenti, gl ...

Luigi Mastroianni è uscito dall’ospedale, come sta l’ex tronista: “Ho perso i sensi” L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato sul suo profilo Instagram dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale ...

... troppo sensibile alle emozioni per attraversare la vita stando da una parte sola perchè il suo interesse vero è il genere umano, consuma indifferentemente il desiderio,con, nel ...Gianni Sperti è uno dei volti storici di, programma di grande successo in onda da molti anni su Canale 5 e condotto dall'amatissima Maria De Filippi . Spesso al centro del gossip ecco che nelle ultime ore sarebbero trapelate ...Chiunque abbia un padre, un fratello, un nonno, uno zio, un marito o un fidanzato, insomma: chiunque si sia trovato ad avere a che fare con un uomo sa che, messi di fronte a sintomi anche evidenti, gl ...L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato sul suo profilo Instagram dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale ...