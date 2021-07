Una Vita, anticipazioni oggi 20 luglio: Cesareo trova il cadavere di Marcia (Di martedì 20 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 20 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Cesareo trova Marcia morta su una panchina. Il coltello con cui è stata uccisa è di Santiago-Israel! Il custode ne parla con il commissario Mendez. Intanto ad Acacias si sparge la notizia dell’omicidio. Cesareo trova Marcia morta sulla panchina del parco e riconosce l’impugnatura del coltello Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021)“Una”, puntata del 202021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?morta su una panchina. Il coltello con cui è stata uccisa è di Santiago-Israel! Il custode ne parla con il commissario Mendez. Intanto ad Acacias si sparge la notizia dell’omicidio.morta sulla panchina del parco e riconosce l’impugnatura del coltello Articolo completo: dal blog SoloDonna

