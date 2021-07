Una vita anticipazioni: Felipe sconvolto, scoprirà chi ha ucciso Marcia? (Di martedì 20 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 21 luglio 2021? Come avrete visto, la notizia della morte di Marcia ha sconvolto davvero tutti. E dopo la testimonianza di Cesario, tutti pensano che possa esser stato Santiago a fare del male alla bella brasiliana. Tutti tranne Felipe che in fondo sa che sua moglie era una delle poche persone a volere Marcia morta. Ma lo shock per la morte di Marcia è davvero forte per tutti. Cosa accadrà adesso? Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1212 di Acacias 38. Vedremo la forte reazione di Felipe di fronte a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 21 luglio 2021? Come avrete visto, la notizia della morte dihadavvero tutti. E dopo la testimonianza di Cesario, tutti pensano che possa esser stato Santiago a fare del male alla bella brasiliana. Tutti tranneche in fondo sa che sua moglie era una delle poche persone a voleremorta. Ma lo shock per la morte diè davvero forte per tutti. Cosa accadrà adesso? Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1212 di Acacias 38. Vedremo la forte reazione didi fronte a ...

