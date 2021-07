Una ricerca, 50% ambienti lavoro 10 volte più inquinato di esterni (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA - Il 50% degli ambienti interni è 10 volte più inquinato di quelli esterni e il 92% delle persone soffre per la scarsa qualità dell'aria interna. Una ricerca condotta da BVA - Doxa per conto di ... Leggi su gazzettadiparma (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA - Il 50% degliinterni è 10piùdi quellie il 92% delle persone soffre per la scarsa qualità dell'aria interna. Unacondotta da BVA - Doxa per conto di ...

Advertising

carlosibilia : Una delle nuove stelle del MoVimento è 'innovazione tecnologica'. Ed è proprio in questa direzione che nasce a Tori… - SimoPillon : Questi signori che mi accusano di dire « minchiate » forse sono poco informati. Basta una semplice ricerca su inter… - emergenzavvf : È una tra la patch più belle sulla nostra divisa. Non lascia dubbi, indica gli appartenenti ai #cinofili dei… - BohemianQueen83 : @signoradellegif Ma ci mancherebbe, capisco bene… sono solo alcuni termini che PER ME banalizzano il tutto rendendo… - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Pubblicata su 'Plos One' una ricerca congiunta delle Università di Milano-Bicocca, Pisa e Camerino. -