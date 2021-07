Una ricerca, 50% ambienti lavoro 10 volte più inquinato di esterni (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il 50% degli ambienti interni è 10 volte più inquinato di quelli esterni e il 92% delle persone soffre per la scarsa qualità dell'aria interna. Una ricerca condotta da BVA-Doxa per conto di Rentokil Initial, leader a livello mondiale in disinfestazione, disinfezione e servizi per l'igiene, ha indagato il tema Air Purification negli ambienti di lavoro.Il primo dato che emerge dall'indagine è che in generale il livello d'informazione sul tema della purificazione dell'aria negli ambienti di lavoro non è elevato: solo il 12% ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il 50% degliinterni è 10piùdi quellie il 92% delle persone soffre per la scarsa qualità dell'aria interna. Unacondotta da BVA-Doxa per conto di Rentokil Initial, leader a livello mondiale in disinfestazione, disinfezione e servizi per l'igiene, ha indagato il tema Air Purification neglidi.Il primo dato che emerge dall'indagine è che in generale il livello d'informazione sul tema della purificazione dell'aria neglidinon è elevato: solo il 12% ...

carlosibilia : Una delle nuove stelle del MoVimento è 'innovazione tecnologica'. Ed è proprio in questa direzione che nasce a Tori… - SimoPillon : Questi signori che mi accusano di dire « minchiate » forse sono poco informati. Basta una semplice ricerca su inter… - emergenzavvf : È una tra la patch più belle sulla nostra divisa. Non lascia dubbi, indica gli appartenenti ai #cinofili dei… - inspwired_love : @Michela2021 Ti dico così perché la mia vita è una ricerca, e la cosa non mi dispiace... anche se me la prendo como… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Una ricerca, 50% ambienti lavoro 10 volte più inquinato di esterni - -