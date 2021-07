Un video celebra i difensori delle libertà contro la società della sorveglianza di massa

Leggi su wired

(Di martedì 20 luglio 2021) Certe macchine sanno troppe cose di noi. E se sono anche in grado di riconoscerci non ci sarà più nessun posto dove potremo nasconderci. “Ah, ma allora hai qualcosa da nascondere!” No, è solo che l’esperienza ci ha insegnato che le informazioni che ci riguardano e i dati che produciamo possono essere usati per scopi che non capiamo, che non vogliamo. La profilazione dia questo serve, a renderci docili consumatori, individui da persuadere e manipolare in campagne politiche e commerciali, soggetti da sorvegliare sulla retta viamaggioranza. Ma le macchine non esercitano il loro potere su tutti allo stesso modo. ...