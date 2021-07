Un posto al sole, anticipazioni 21 luglio: la decisione di Samuel (Di martedì 20 luglio 2021) Samuel prenderà una decisione che potrebbe cambiare totalmente il suo futuro. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda domani 21 luglio, rivelano che il giovane deciderà di fare qualcosa di speciale per dichiarare i suoi sentimenti a Speranza della quale si è innamorato sin dal primo momento che l'ha vista. Nel frattempo, Filippo nonostante Serena faccia di tutto per rassicurarlo circa la sua perdita di memoria e che presto riuscirà a recuperarla, sarà totalmente in crisi. Infine, Renato sarà molto inquieto per il fatto che Susanna vada a studiare presso lo studio di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 luglio 2021)prenderà unache potrebbe cambiare totalmente il suo futuro. LeUnalinerenti la puntata in onda domani 21, rivelano che il giovane deciderà di fare qualcosa di speciale per dichiarare i suoi sentimenti a Speranza della quale si è innamorato sin dal primo momento che l'ha vista. Nel frattempo, Filippo nonostante Serena faccia di tutto per rassicurarlo circa la sua perdita di memoria e che presto riuscirà a recuperarla, sarà totalmente in crisi. Infine, Renato sarà molto inquieto per il fatto che Susanna vada a studiare presso lo studio di ...

