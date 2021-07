Un calciatore di Premier League arrestato per pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Un calciatore di Premier League arrestato per pedofilia. La notizia si abbatte come un uragano sul calcio inglese. Non si conosce l’identità del giocatore, ma è possibile che militi nell’Everton. Infatti la società di Liverpool ha fatto sapere di aver sospeso un proprio tesserato per un’indagine di polizia. I tabloid inglesi scrivono che si tratta di un giocatore famoso, che milita anche nella propria nazionale (non necessariamente quella inglese). Giocatore di Premier League arrestato per pedofilia Le notizie che arrivano dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Undiper. La notizia si abbatte come un uragano sul calcio inglese. Non si conosce l’identità del giocatore, ma è possibile che militi nell’Everton. Infatti la società di Liverpool ha fatto sapere di aver sospeso un proprio tesserato per un’indagine di polizia. I tabloid inglesi scrivono che si tratta di un giocatore famoso, che milita anche nella propria nazionale (non necessariamente quella inglese). Giocatore diperLe notizie che arrivano dalla ...

