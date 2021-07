Un altro post su Facebook con l’ingresso di Auschwitz | stavolta è il vicesindaco | «Il vaccino rende liberi»

(Di martedì 20 luglio 2021) È ormai diffusissima la prassi di diffondere messaggi no-vax sundo come spunto le tragiche vicende della deportazione degli ebrei prima e durante la seconda guerra mondiale. In tantissimi stanno paragonando la condizione del non vaccinato, di colui che fugge dalla somministrazione delanti Covid-19, delle persone che convintamente decidono di non sottoporsi alla vaccinazione di massa che le autorità hanno prediso per contrastare la diffusione del coronavirus, a quella degli ebrei perseguitati nella prima metà del Novecento e del loro destino nei campi di concentramento. Tra questi, anche il ...

marco_borrano : @Mary_Cric @huchukato @sonospento - ndiamobenemolto : @zeropregi Però 'incanto del trauma' non si può leggere (a meno che sia un tragico lapsus), e neppure 'reducismo' (… - RaffoSarnataro : Questo post mi sta consentendo di bloccare un po' di novax inutili, ottimo. Io un altro capitolo degli Hunger Games… - borrillo62 : RT @RiganteLeonardo: Quest’altro dice che sono un troll morto di fame che si fa dettare i post… che bella gente ti ama Vergonia… io dico ch… - maurazamir : RT @BeppeBort: Quando il timore è buono… Nel Vangelo di oggi troviamo due termini familiari: ascoltare e fare la volontà. Se nell'atteggiam… -

Ultime Notizie dalla rete : altro post

Il Post

D'canto, un libro come 1984 , invece, aveva pronosticato quello che stiamo vivendo ora: ... ho sempre pensato che la grande ricchezza della scena punk epunk in cui siete cresciuti fosse la ...... il pusher sarà accusato di "morte come conseguenza direato", come dal fascicolo aperto dai ... simile a quella trovata in casa? Fumata, come si intuisce dalsu Instagram accanto al ...Ben 190 di cui 35 disabili, i soci volontari della Sezione Pugliese che sono partiti ieri mattina dall’aeroporto di Bari accompagnati dal presidente regionale Unitalsi Pugliese ...APPROFONDIMENTI IL POST Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa PERSONE Carolina Marconi, inizia la chemioterapia SOCIAL Carolina Marconi taglia i capelli prima della chemio GOSSIP ...