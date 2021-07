Ultimi Sondaggi politici oggi 20 luglio in Italia | Fratelli d’Italia resta in testa

(Di martedì 20 luglio 2021)202021 andiamo a vedere i consuetielettorali di SWG per la7, che non mostrano grandi cambiamenti a livello nazionale:d’il primo partito, seguito dalla Lega. Interessante poi vedere ilo di SWG sulle elezioni comunali, con la sfida per il prossimo sindaco di Torino cheaperta tra i due candidati.20dati: risalgono M5S e PD Prima di andare a ...

Advertising

loriana34406751 : @vfeltri Io sono sicura che @GiorgiaMeloni avrà un futuro di successi. È una donna intelligente, carismatica, ma in… - MauroCapozza : RT @erretti42: Purtroppo i sondaggi gli tributano il record di consensi del 65%, mai raggiunto da un premier negli ultimi 25 anni. MT Mi… - Fra8882 : @marattin Secondo gli ultimi sondaggi il primo partito e #fdi... ???????????????????????????????? - La7tv : #tgla7 Ultimi sondaggi: cresce l'asse PD-M5s, in calo il centro-destra - LucaNameiswolf : @FPanunzi Da uno degli ultimi sondaggi (??) mi pare che gli 'astenuti' siano 34%. Forse chi vota è la fascia bassa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi Sondaggi

sempre più duro lo scontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini e i risultati deglipolitici elettorali certificano un calo di consensi per entrambi i partiti. La leader di Fratelli d'Italia accusa gli alleati sulla questione del CDA della Rai e lascia intendere come ......è la prova di quanto sta accadendo neglimesi con il nostro partito in continua ascesa, grazie ad una linea politica che non ha mai cambiato direzione e che ci continua a premiare nei...Roma - 'Gli accordi politici non cambiano i principi per la scelta dei candidati. Fratelli d'Italia al tavolo nazionale aveva espresso il suo parere favorevole alla candidatura di Occhiuto che, con so ...L'Unione, l'Alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), guadagna due punti percentuali rispetto ...