Ultime Notizie Serie A: Spalletti prova a convincere Insigne, Buongiorno si racconta (Di martedì 20 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, rinnovo Insigne: Spalletti prova a ricucire lo strappo tra il capitano e De Laurentiis – In casa Napoli tiene sempre banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Tra il calciatore e De Laurentiis il rapporto è testo, ma Spalletti prova a ricucire. La notizia Ore 9.20 – Torino, Buongiorno: «Juric mi dà tanti consigli, c’è empatia. Sogno la Nazionale» – Il giovane difensore del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, rinnovoa ricucire lo strappo tra il capitano e De Laurentiis – In casa Napoli tiene sempre banco il rinnovo di Lorenzo. Tra il calciatore e De Laurentiis il rapporto è testo, maa ricucire. La notizia Ore 9.20 – Torino,: «Juric mi dà tanti consigli, c’è empatia. Sogno la Nazionale» – Il giovane difensore del ...

