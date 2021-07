Uffizi, opere d’arte a sfondo erotico: arriva la querela a Pornhub (Di martedì 20 luglio 2021) Un’iniziativa nata per avvicinare le persone alle opere d’arte, ma che non piace ai musei. Così la Galleria degli Uffizi querela Pornhub La piattaforma di video erotici più cliccata al mondo, Pornhub, ha deciso di lanciare una campagna intitolata Classic Nudes. Di cosa si tratta? Di un’audioguida per addentrarsi nel mondo delle opere d’arte da un punto di vista diverso, quello pornografico. Secondo il sito per adulti, infatti, la maggior parte dei contenuti pornografici non è disponibile online, ma proprio all’interno dei musei. Qui, infatti, il ... Leggi su zon (Di martedì 20 luglio 2021) Un’iniziativa nata per avvicinare le persone alle, ma che non piace ai musei. Così la Galleria degliLa piattaforma di video erotici più cliccata al mondo,, ha deciso di lanciare una campagna intitolata Classic Nudes. Di cosa si tratta? Di un’audioguida per addentrarsi nel mondo delleda un punto di vista diverso, quello pornografico. Secondo il sito per adulti, infatti, la maggior parte dei contenuti pornografici non è disponibile online, ma proprio all’interno dei musei. Qui, infatti, il ...

