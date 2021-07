Uffizi diffidano PornHub: ecco cosa è successo (Di martedì 20 luglio 2021) Incredibile, ma vero: gli Uffizi stanno prendendo provvedimenti per far partire una denuncia a carico di PornHub. Ma per quale motivo? E’ Repubblica a raccontarci la notizia stamane, spiegando come il famoso e controverso sito pornografico abbia violato alcuni termini di, possiamo dire, copywright. Come leggiamo sulla testata online, infatti, PornHub avrebbe fatto un uso non autorizzato di immagini legate all’arte. Ma andiamo più a fondo. PornHub ha deciso di lanciare “Classic Nudes”, un’audio guida ai capolavori dell’arte erotica presenti in alcuni dei più importanti musei del mondo. Parliamo di templi quali il ... Leggi su trashblog (Di martedì 20 luglio 2021) Incredibile, ma vero: glistanno prendendo provvedimenti per far partire una denuncia a carico di. Ma per quale motivo? E’ Repubblica a raccontarci la notizia stamane, spiegando come il famoso e controverso sito pornografico abbia violato alcuni termini di, possiamo dire, copywright. Come leggiamo sulla testata online, infatti,avrebbe fatto un uso non autorizzato di immagini legate all’arte. Ma andiamo più a fondo.ha deciso di lanciare “Classic Nudes”, un’audio guida ai capolavori dell’arte erotica presenti in alcuni dei più importanti musei del mondo. Parliamo di templi quali il ...

FinestreArte : Gli Uffizi diffidano Pornhub, grande sito porno internazionale, perché non è stata richiesta alcuna autorizzazione… - rosatoeu : Cicciolina come la Venere del Botticelli: gli Uffizi diffidano PornHub. Le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono pr… - pleopizzi : RT @repubblica: Cicciolina come la Venere del Botticelli: gli Uffizi diffidano PornHub - Italia_Notizie : Cicciolina come la Venere del Botticelli: gli Uffizi diffidano PornHub - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Cicciolina come la Venere del Botticelli: gli Uffizi diffidano PornHub -