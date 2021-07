Ufficiale | Townsend nuovo giocatore dell’Everton

Leggi su alfredopedulla

Androsha firmato ufficialmente con l'Everton. Colpo a costo zero per i Toffees, che si aggiudicano l'esterno 30enne ex Tottenham, svincolatosi dopo l'esperienza al Crystal Palace. Due anni di contratto per il classe '91. @androshas signed for the Blues on a free transfer, penning a two-year contract. — Everton (@Everton) July 20, 2021 Foto: Logo Everton