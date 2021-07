Ufficiale | Awoniyi lascia il Liverpool E’ dell’Union Berlino a titolo definitivo

(Di martedì 20 luglio 2021) L’attaccante nigeriano Taiwoil, il 24enne già nella scorsa stagione aveva giocato in prestito all’Union, in Bundesliga. La squadra della capitale tedesca oggi l’ha acquistato aper circa 7,5 milioni di euro. Ecco l’annuncio: .@taiwo18 is #fcunion pic.twitter.com/hIMEP1GnXg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 20, 2021 Foto: Twitter UnionL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

