UeD: Gemma Galgani lancia una frecciatina a Isabella Ricci. (Di martedì 20 luglio 2021) La storica dama del Trono Over, Gemma Galgani, attacca Isabella Ricci senza peli sulla lingua, lanciandole una sarcastica frecciatina. Gemma e Isabella (Instagram)Gemma Galgani, iconica figura ormai da più di dieci anni del Trono Over, sembra soffrire parecchio la competizione con l’ex modella Isabella Ricci. In una recente intervista la dama torinese esprime la sua senza peli sulla lingua e lancia una frecciatina al nuovo membro del ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 luglio 2021) La storica dama del Trono Over,, attaccasenza peli sulla lingua,ndole una sarcastica(Instagram), iconica figura ormai da più di dieci anni del Trono Over, sembra soffrire parecchio la competizione con l’ex modella. In una recente intervista la dama torinese esprime la sua senza peli sulla lingua eunaal nuovo membro del ...

Advertising

lovinatsu : @MAPOFJUNGHOSEOK maria army infatti a ued gemma ha ballato su dynamite - ReTwitStorm_ita : “Tre #Interventi al #Cuore”. UeD: #Marco #Firpo, cosa è #Successo all’ex #Cavaliere di #Gemma Galgani… - ReTwitStorm_ita : UeD, #Gemma #Galgani non ci #Passa #Sopra: ‘#Esplode’ dopo la #Mossa di #Isabella Ricci - ReTwitStorm_ita : “Non sarà più come #Prima”. #Gemma #Galgani, la #Brutta voce dai #Corridoi: cosa #Cambia per lei a UeD… - Giusepp26551025 : RT @_boredmood_: il modo in cui l’hashtag della scelta o di ued si risveglia solamente quando inquadrano tina, gianni, valeria, sossio e ge… -