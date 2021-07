Udinese, ecco Silvestri: è ufficiale l’arrivo del portiere dal Verona (Di martedì 20 luglio 2021) L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Marco Silvestri dal Verona: contratto fino al 2024 per il portiere. Il comunicato «Affidabilità e talento per la porta bianconera: è Marco Silvestri il nuovo portiere dell’Udinese. Il numero uno emiliano arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona ed ha firmato un contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024. portiere di esperienza anche internazionale, Silvestri è stato uno dei migliori estremi difensori della Serie A nelle ultime due stagioni e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) L’ha ufficializzato l’acquisto di Marcodal: contratto fino al 2024 per il. Il comunicato «Affidabilità e talento per la porta bianconera: è Marcoil nuovodell’. Il numero uno emiliano arriva a titolo definitivo dall’Hellased ha firmato un contratto con l’fino al 30 giugno 2024.di esperienza anche internazionale,è stato uno dei migliori estremi difensori della Serie A nelle ultime due stagioni e ...

