Udinese | acquistato portiere Silvestri dal Verona

(Di martedì 20 luglio 2021) Marco, 30 anni, è il nuovodell'. Sostituirà Juan Musso appena passato all'Atalanta. L'estremo difensore - spiega la società friulana in una nota - ha firmato un contratto ...

... così, per l'un rinforzo di grande spessore. Marco Silvestri è nato il 2 marzo 1991 a ... Nell'estate dello stesso anno, vienedal Chievo Verona dove inizia da portiere della Primavera ...Il giocatore è statodal Verona a titolo definitivo. "Nelle ultime due stagioni di Serie A, Silvestri, per costanza di rendimento, è stato uno dei migliori portieri - ricorda l'- ...(ANSA) – UDINE, 20 LUG – Marco Silvestri, 30 anni, è il nuovo portiere dell’Udinese. Sostituirà Juan Musso appena passato all’Atalanta. L’estremo difensore – spiega la società friulana in una nota – h ...Marco Silvestri, 30 anni, è il nuovo portiere dell'Udinese. Sostituirà Juan Musso appena passato all'Atalanta. (ANSA) ...