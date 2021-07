Tutto esaurito per il concerto di Roby Facchinetti a Bergamo (Di martedì 20 luglio 2021) È sold out il concerto di Roby Facchinetti al Lazzaretto di Bergamo di mercoledì 21 luglio. Un en plein per Shining Production, società che, oltre all’appuntamento con Roby Facchinetti, opening Andrea Bertè, segue anche il concerto di Francesco De Gregori “De Gregori & Band Live – The Greatest Hits” del 28 di luglio, già sold out da tempo, così come l’appuntamento con la stand up comedy di Luca Ravenna, con il suo nuovo show “Rodrigo Live” del 1° agosto. Tutto esaurito è stato anche per il concerto tenutosi il 18 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) È sold out ildial Lazzaretto didi mercoledì 21 luglio. Un en plein per Shining Production, società che, oltre all’appuntamento con, opening Andrea Bertè, segue anche ildi Francesco De Gregori “De Gregori & Band Live – The Greatest Hits” del 28 di luglio, già sold out da tempo, così come l’appuntamento con la stand up comedy di Luca Ravenna, con il suo nuovo show “Rodrigo Live” del 1° agosto.è stato anche per iltenutosi il 18 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto esaurito Video: SWEDISH HOUSE MAFIA - "Lifetime" feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake IL VIDEO ABOUT SWEDISH HOUSE MAFIA Produttori di grandi successi con oltre 5 miliardi di stream globali, 7 milioni di ascoltatori mensili, primo gruppo elettronico a fare il tutto esaurito al Madison ...

Una giornata nel cuore del monte Fenera: tra speleologia e scavi archeologici E' stata una domenica da tutto esaurito per l'uscita del "Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano" nell'ambio del ciclo "Scrigni di Pietra " Anno internazionale del Carsismo". Domenica 18 luglio il Gruppo ha accompagnato ...

‘Trascendi’, tutto esaurito con Bergonzoni il Resto del Carlino Luglio e agosto da tutto esaurito, albergatori al settimo cielo Il presidente De Ferrari fa il punto dopo l’avvio della stagione «Stiamo lavorando molto bene con i turisti italiani» ...

Terme di Sarnano protagoniste al Festival nazionale del Giornalismo Verso il tutto esaurito per agosto Stagione termale ripartita a pieno regime allo stabilimento di Sarnano. Piscina con acqua termale sold out. Centro Benessere Spa verso il tutto esaurito. Residence c ...

