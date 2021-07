Turismo spaziale, Bezos dopo il tour: 'Il miglior giorno della mia vita' (Di martedì 20 luglio 2021) "Il giorno più bello di sempre": questo il primo commento del miliardario patrone di Amazon Jezz Bezos una volta rientrato sulla Terra dopo aver volato per 11 minuti nello Spazio a bordo della ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) "Ilpiù bello di sempre": questo il primo commento del miliardario patrone di Amazon Jezzuna volta rientrato sulla Terraaver volato per 11 minuti nello Spazio a bordo...

Advertising

cuenews_it : #JeffBezos, fondatore di #Amazon e di #BlueOrigin, ha concluso con successo il suo primo volo nello #spazio ??… - LPincia : RT @4everAnnina: E mentre noi ci arrapiamo nel risparmiare pochi euro comprando di ogni su Amazon, #Bezos dà il via al turismo spaziale per… - ForbesItalia : Jeff Bezos è volato nello spazio: si apre l’era del turismo spaziale - damerino_al : #20luglio inizia l'era del turismo spaziale #Bezos appena sceso da #NewShepard: 'Oh... Lo spazio è bello, ma non ci vivrei mai...' - ispionline : Sono passati vent’anni dal primo viaggio privato nello spazio. Oggi il turismo spaziale è un settore da 1 miliardo… -