Tumore alle ovaie: “Al Policlinico San Pietro aperto ambulatorio di prevenzione genetica” (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre 50mila donne italiane convivono oggi con un Tumore maligno dell’ovaio. Si tratta di un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza. È la malattia neoplastica femminile meno conosciuta, ma anche la più letale dal momento che solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Secondo i dati dell’Associazione italiana registri tumori, in Italia ogni anno viene diagnosticato un Tumore maligno delle ovaie in 1 donna su 75. Attualmente non esistono programmi di screening per la prevenzione di questa patologia, come quelli per il Tumore al seno, al collo dell’utero o ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre 50mila donne italiane convivono oggi con unmaligno dell’ovaio. Si tratta di unsubdolo, di cui non si parla abbastanza. È la malattia neoplastica femminile meno conosciuta, ma anche la più letale dal momento che solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Secondo i dati dell’Associazione italiana registri tumori, in Italia ogni anno viene diagnosticato unmaligno dellein 1 donna su 75. Attualmente non esistono programmi di screening per ladi questa patologia, come quelli per ilal seno, al collo dell’utero o ...

