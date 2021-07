Tullio Solenghi e gli atroci dolori fin da bambino: la malattia (Di martedì 20 luglio 2021) Il celebre comico Tullio Solenghi ha risolto un problema di salute cambiando il suo stile di vita. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. Tullio Solenghi e Rocco Papaleo alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello – Getty ImagesTullio Solenghi è un attore comico, diventato famoso soprattutto per aver fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini che ha regalato al pubblico spensieratezza e allegria grazie ai loro spettacoli comici, sia in tv che a teatro. Il Trio ha avuto il periodo d’oro a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Ad ogni ... Leggi su kronic (Di martedì 20 luglio 2021) Il celebre comicoha risolto un problema di salute cambiando il suo stile di vita. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.e Rocco Papaleo alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello – Getty Imagesè un attore comico, diventato famoso soprattutto per aver fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini che ha regalato al pubblico spensieratezza e allegria grazie ai loro spettacoli comici, sia in tv che a teatro. Il Trio ha avuto il periodo d’oro a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Ad ogni ...

Advertising

infoitcultura : Che tempo che fa, Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast della prossima stagione - giannipinoli : @SolenghiTullio @MassimoLopez_ Tullio 'A ME FATEME MAGNA' MA CHE ME FREGA A ME' Solenghi, come spirito guida della vita. - DannyPuccini : Omaggiando il grande Luigi Tenco con il grande Tullio Solenghi. #tulliosolenghi #iltrio #live #livemusic… - infoitcultura : Che tempo che fa, Massimo Lopez e Tullio Solenghi nella nuova stagione - infoitcultura : Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast di Fazio -