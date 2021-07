Tu Si Que Vales | registrazioni posticipate per Sabrina Ferilli | Maria De Filippi | “Atto di amicizia”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il cast di Tu Si Quein questi giorni sta registrando le nuove puntate che vedremo su Canale 5 dal prossimo 18 settembre, ma se lesono statea luglio è per “colpa” di, impegnata precedentemente in un altro progetto lavorativo.Deha così deciso di posticipare il ciack d’inizio del programma pur di avere la sua amica nel cast dei giudici. “è una boccata di aria sana, mi fa divertire davvero tanto” – ha dichiaratoDeal settimanale Chi – ...

Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare, doma ni speriamo di riuscire a fare Tu si'. Belen, primo giorno di lavoro a otto giorni dal parto La notizia del suo ritorno a lavoro dopo ...Malore per Belen Rodriguez , costretta a interrompere il suo impegno con le registrazioni di Tu sì. La showgirl, che una settimana fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Mari, era partita alla volta di Roma per le registrazioni della trasmissione insieme alla sua bimba. Il ...Belen Rodriguez si sente male a Tu si que vales: interrotte le registrazioni Belen Rodriguez aveva documentato sui social il suo viaggio verso gli studi ...La showgirl argentina, causa disidratazione, ha dovuto interrompere le registrazioni: "Spero di riuscire a combinare qualcosa domani" ...