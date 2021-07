Tricolore, nera e arcobaleno. Tokyo 2020, sarà Paola Egonu portabandiera dell’Italia (Di martedì 20 luglio 2021) sarà Paola Egonu una dei portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La pallavolista azzurra sarà una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì prossimo nell’evento che darà il via all’evento sportivo più importante del pianeta. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Ansa Giovanni Malagò glielo ha fatto sapere stamattina e lei è scoppiata in lacrime dall’emozione. «Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica», dice oggi. «Mi ha fatto emozionare ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021)una deialle Olimpiadi di. La pallavolista azzurrauna degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì prossimo nell’evento che darà il via all’evento sportivo più importante del pianeta. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Ansa Giovanni Malagò glielo ha fatto sapere stamattina e lei è scoppiata in lacrime dall’emozione. «Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica», dice oggi. «Mi ha fatto emozionare ...

