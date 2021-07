Tricase: moglie e marito anziani trovati morti in casa Allarme dato da vicini (Di martedì 20 luglio 2021) Di Francesco Santoro: I corpi senza vita di due anziani di 75 anni e 72 anni sono stati ritrovati in un appartamento di Tricase (Lecce). A scoprirli sono stati i carabinieri dopo l’allerta lanciata dai vicini di casa che non vedevano la coppia da giorni. In casa non sono stati rilevati segni di effrazione. La donna era malata da tempo e suo marito la assisteva. Secondo una prima ricostruzione, il marito sarebbe deceduto a causa di un malore alcuni giorni prima della ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 luglio 2021) Di Francesco Santoro: I corpi senza vita di duedi 75 anni e 72 anni sono stati riin un appartamento di(Lecce). A scoprirli sono stati i carabinieri dopo l’allerta lanciata daidiche non vedevano la coppia da giorni. Innon sono stati rilevati segni di effrazione. La donna era malata da tempo e suola assisteva. Secondo una prima ricostruzione, ilsarebbe deceduto a causa di un malore alcuni giorni prima della ...

