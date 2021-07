Tricase | due anziani trovati morti in casa Allarme dato da vicini

(Di martedì 20 luglio 2021) Di Francesco Santoro: I corpi senza vita di duedi 75 anni e 72 anni sono stati riin un appartamento di(Lecce). A scoprirli sono stati i carabinieri dopo l’allerta lanciata daidiche non vedevano la coppia da giorni. Innon sono stati rilevati segni di effrazione. La donna era malata da tempo e suo marito la assisteva. Secondo una prima ricostruzione, il marito sarebbe deceduto a causa di un malore alcuni giorni prima della moglie. L'articolo: due ...

