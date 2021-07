Triathlon, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. Tra gli uomini sarà bagarre, Stati Uniti e Gran Bretagna favorite tra le donne (Di martedì 20 luglio 2021) Il parco marino di Odaiba sarà il palcoscenico per le gare di Triathlon della XXXII edizione dei Giochi Olimpici. La manifestazione che si terrà a Tokyo vedrà ben tre appuntamenti per questo sport che regalerà, come sempre, Grande spettacolo. Si inizierà alle ore 23.30 italiane del 25 luglio con la gara maschile, quindi allo stesso orario del giorno successivo toccherà alla gara femminile, mentre sabato 31 luglio alle ore 00.30 sarà di scena, per la prima volta, la staffetta mista. A questo punto, quali saranno i favoriti ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Il parco marino di Odaibail palcoscenico per le gare didella XXXII edizione dei Giochi Olimpici. La manifestazione che si terrà avedrà ben tre appuntamenti per questo sport che regalerà, come sempre,de spettacolo. Si inizierà alle ore 23.30 italiane del 25 luglio con lamaschile, quindi allo stesso orario del giorno successivo toccherà allafemminile, mentre sabato 31 luglio alle ore 00.30di scena, per la prima volta, la staffetta mista. A questo punto, quali saranno i...

