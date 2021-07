“Tre gocce d’acqua”, Valentina D’Urbano presenta il nuovo romanzo (Di martedì 20 luglio 2021) Tre gocce d’acqua di Valentina D’Urbano è un romanzo recentissimo, appena uscito per Mondadori, della giovane scrittrice romana. Lo scenario è quello di una complicata storia di due famiglie tenute insieme da Pietro, raccontato dalla sorella Celeste, protagonista del romanzo. La storia è ambientata a Roma, in un lasso di tempo che va dagli anni 80 al 2019. Ci sono due famiglie, composte dal padre di Celeste e Pietro con la nuova moglie, e dall’altra la madre di Pietro e il nuovo marito (di cui non si sa molto) con il figlio, Nadir. Un intreccio complicato, che non è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Trediè unrecentissimo, appena uscito per Mondadori, della giovane scrittrice romana. Lo scenario è quello di una complicata storia di due famiglie tenute insieme da Pietro, raccontato dalla sorella Celeste, protagonista del. La storia è ambientata a Roma, in un lasso di tempo che va dagli anni 80 al 2019. Ci sono due famiglie, composte dal padre di Celeste e Pietro con la nuova moglie, e dall’altra la madre di Pietro e ilmarito (di cui non si sa molto) con il figlio, Nadir. Un intreccio complicato, che non è ...

Alla scoperta del nuovo romanzo Tre gocce d'acqua, di Valentina D'Urbano. La storia di tre fratelli tra amore e eventi socio politici.

